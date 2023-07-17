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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة المواطنين بأسلوب الخطف بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر من ضبط  شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش- طلقتان لذات العيار) واعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية"، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 13 هاتفا محمولا- عدد 6 جهاز "تابلت")، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وبحوزتهم فرد خرطوش، وبمناقشتهم أقروا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية الأمنية السرقة المجني عليهم المواطنين النيابة التحقيق

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