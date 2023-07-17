إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد "علوم طنطا"

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم، للأساتذة العاملين بالكلية.

أوضح رئيس الجامعة، أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/7/2023 حتى الخميس 13/7/2023، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، حيث إنه ورد للجنة طعون وتمت مناقشتها من قبل اللجنة، فقد ضمت القائمة النهائية للمتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتور رضا محمد أحمد جعفر أستاذ وراثة جزيئية بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور طارق مصطفى محمد على أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية العلوم، والدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين أستاذ علم التشريح المقارن بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد محمد عبد الواحد أستاذ جيولوجيا تركيبية ورئيس قسم الجولوجيا بكلية العلوم، الدكتور محمد محمود عبد الرحمن حمدى أستاذ جيوكيمياء ورواسب الخامات بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتورة منى محمد عبد المنعم مصطفى حجازى أستاذ فسيولوجى بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.

وأضاف، يتم إجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي، يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023.