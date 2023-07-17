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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازي": مدارس النيل تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس النيل المصرية الدولية تطبق المناهج المصرية بمعايير دولية تراعي الهوية المصرية في جميع مصادرها وموادها وثقافاتها، وهذا يعد أحد التحديات الهامة، وتمنح شهادة مصرية دولية يجب أن نروج لها داخل وخارج مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة لديها الآن ١٤ مدرسة وتسعى للتوسع في هذه المدارس.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، واللواء محمد سامى رئيس صندوق دعم المشروعات التعليمية، المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة أماني الفار مدير وحدة شهادة النيل الدولية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ومحمد عبد الهادى رئيس المعاهد القومية، وعدد من قيادات الوزارة، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المدارس الخاصة، والعاملين بمنظومة النيل التعليمية.

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