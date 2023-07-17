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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اللى بيحصل تهريج".. وزير الصحة من نجع حمادى: "مش هقبل بتأخير يوم فى تسليم المستشفى" (فيديو)

وزير الصحة
وزير الصحة

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ضرورة الانتهاء من مستشفى نجع حمادي العام وافتتاحه في يوم الـ30 من شهر سبتمبر المقبل، قائلاً: "مش هقبل بيوم ولا ساعة زيادة عن الموعد المحدد، لأن اللى بيحصل اسمه تهريج". 

وقال وزير الصحة والسكان إنه سيتم دعم مستشفى نجع حمادي بجميع الأجهزة والمعدات الطبية المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا للقطاع الطبي والصحي في شتى أنحاء مدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة. 

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