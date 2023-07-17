التحالف الوطنى للعمل الأهلى: دفعة نحو تنمية شاملة مستدامة

في مصر، يتمتع العمل الأهلي والخيري بتاريخ طويل وراسخ، حيث يعد التكافل الاجتماعي سمةً أساسية للشخصية المصرية عبر العصور، وعلى مر الـ200 عام الماضية منذ تأسيس أول جمعية أهلية في مصر، نشهد تناميًا ملحوظًا في عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تجاوزت الـ52 ألف جمعية، وهناك مئات الآلاف من المبادرات الخيرية الفردية. يسعى المجتمع المصري بكل طبقاته للقيام بالأعمال الخيرية بكل أشكالها.

التحديات التي تواجه العمل الأهلي

على الرغم من الزخم الكبير والتوجه الحالي للجمعيات الكبرى لإطلاق حملات دعائية لجمع التبرعات، إلا أنه كانت هناك حالة من الفوضى والتنافسية السلبية بين المؤسسات الكبرى، وهذا ما يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض بعض مؤسسات العمل الأهلي في مصر للانتقادات بسبب بعض السياسات التي تنتهجها، مما أدى إلى فقدان جزء من الثقة بين المواطنين وهذه المؤسسات.

تتجلى التحديات الرئيسية أيضًا في عدم وجود آلية تنسيق واضحة بين مؤسسات العمل الأهلي، مما يؤدي إلى هدر الكثير من الموارد وعدم وصول المساعدات إلى المستحقين. ينبغي تعزيز التواصل المباشر بين الجمعيات وتوحيد قاعدة البيانات للأسر المستفيدة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد المجتمع تكرارًا في إنشاء نفس المشروعات الخدمية في نفس النطاق الجغرافي بسبب عدم وجود آلية تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وتمكّنها من وضع سياسات تنموية مشتركة وفقًا لخطة التنمية الشاملة للدولة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والخيري

انطلاقًا من الحاجة الملحة لتحسين الوضع الحالي للعمل الأهلي وتنميته في مصر، جاءت فكرة التحالف الوطني كمبادرة فعّالة للتعاون والتنسيق بين جميع أطراف العمل الأهلي والتنموي. يهدف التحالف إلى جمع الجهود وتوحيدها لتحقيق أثر إيجابي أكبر في المجتمع.

رؤية التحالف

يتطلع التحالف الوطني إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري وتوسيع دائرة المشاركة. ويسعى التحالف لضم أعضاء جدد من جميع المجالات والتخصصات، مما يعزز التنوع ويعمل على تعظيم الأثر الإيجابي للعمل الأهلي والخيري في مصر.

أهداف التحالف

تعزيز التواصل والتنسيق بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري.

توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء.

تنمية القدرات وتطوير المهارات لتحقيق الأهداف المشتركة.

تعزيز الشراكات المجتمعية والتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.

تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.

الدور المستقبلي للتحالف

في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجهها مصر، يعتبر التحالف الوطني محطة فارقة في مسيرة العمل الأهلي في البلاد. بفضل وجود 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا تحت مظلة واحدة، ومشاركة 250 ألف متطوع وخدمة 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، يمكن للتحالف تحقيق تأثير هائل في تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للمواطنين.

في ضوء الحاجة الملحة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري في مصر، يأتي التحالف الوطني كرؤية واعدة لتحقيق أثر إيجابي كبير في المجتمع. يجب على جميع الجهات ذات الصلة الالتحاق بالتحالف ودعمه، والتعاون المشترك لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الرفاهية للمجتمع المصري.