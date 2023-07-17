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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتم تشكيل حملات تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، وعبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية، والمهندس عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، و محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمود جبر كبير المفتشين وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

وكان منها تحرير المحضر رقم 8509 لسنة 2023 جنح مركز الحسينية لضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023، قدرها 15 طن و270 كجم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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