روسيا: فتح تحقيق جنائى حول حادث جسر القرم

أكدت السلطات الروسية أن جسر القرم استهدف بواسطة مُسيّرتين أوكرانيتين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق جنائي حول حادث الجسر، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الإثنين.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم الإثنين، إن حادث جسر القرم يمكن أن يكون عملًا استفزازيًا من جانب موسكو.

وأضافت "هومينيوك" لمحطة رادا التليفزيونية الأوكرانية: "إثارة مثل هذه الاستفزازات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال في القرم بصخب كبير على الفور هي طريقة نمطية لدى سلطات القرم والدولة المعتدية لحل المشكلات"، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وكان حاكم منطقة بيلجورود في جنوب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، قد أكد أن رجلًا وزوجته لقيا حتفهما وأصيبت ابنتهما عندما كانوا يستقلون سيارة على جسر القرم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكر أن السيارة التي كانوا يستقلونها تحمل أرقام لوحات من منطقته التي قال إنها تحاول بشكل عاجل الاتصال بأقارب الفتاة المصابة.