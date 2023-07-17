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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

جريدة الدستور

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين، فيما يستمر رجال الإنقاذ في البحث عن مفقودين، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "محمد. ع"، 39 سنة، و"شهد. إ"، 41 سنة، و"كريمة. إ" 25 سنة، و"روجينا. م" 4 سنوات، و"فاطمة. ع"،  32 سنة، و"نسمة. ع"، 26  سنة، و"علي. ج"، عام واحد.

كما أصيب كل من "ياسين. م"، 9 سنوات، و"سارة. ح"، واثنان آخران، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى عن وفاة 7 أشخاص وإصابة آخر، ويتم البحث عن ناجين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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