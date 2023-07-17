تمركز 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف بمحيط عقار حدائق القبة المنهار

تمركزت 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، للقيام بعمليات البحث أسفل أنقاض العقار، ونقل أي ناجين بعد إجراء عمليات البحث بشكل دقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين ودفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض، وشهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.