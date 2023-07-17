الأوقاف تفتتح 8 مساجد.. الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى..
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3. الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3. محمد الرفاعي – مير - القوصية