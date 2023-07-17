الأوقاف تفتتح 8 مساجد.. الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى..

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. النور – الكردود - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

3. الرسول – بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. المسيد – بندر ناصر

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية