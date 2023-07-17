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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تفتتح 8 مساجد.. الجمعة

افتتاح المساجد
افتتاح المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، منها 5  مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى.. 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1.  الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3.  الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4.  عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5.  ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3.  محمد الرفاعي –  مير - القوصية

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