الأربعاء.. "سينما الحضارة" ينظم ندوة عن دور الفن التشكيلي في الترميم المعماري

يقيم مركز سينما الحضارة ندوة بعنوان "دور الفن التشكيلي فى الترميم المعمارى للحفاظ على الهوية"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، بقاعة السينما بدار الأوبرا المصرية - خلف صندوق التنمية الثقافية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

ومن المقرر أن يصاحبها عروض بصرية، ويحاضر بالندوة كلا من هشام حسن محمد توحيد استشاري ترميم ورئيس مجلس إدارة شركة ارت لترميم المباني الأثريّة، والمهندس محمود طارق حسين معماري.

وفي سياق آخر؛ يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات الإبداعية بالمواقع والمتاحف الفنية التابعة له بالقاهرة والمحافظات، خلال شهور الصيف، بعقد عدد من الورش الأدبية والتشكيلية، منها ورشة بعنوان (قراءة واطلاع)، وورش تثقيفية فى مجال الثقافة والأدب والتاريخ والفن، للفئة العمرية من 6 : 18 سنة، وورش متنوعة لـ"الديكوباج، عمل لوحات بالموزاييك، رسم على الزجاج، تطريز، طباعة، حُلى، خزف، المشغولات اليدوية"، فضلا عن تنظيم معرض نتاج الورش الصيفية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المُقبل، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية التي تُناقش مجموعة من القضايا المجتمعية.

كما يُنظم القطاع الدورة التجريبية السادسة للفنون البصرية، والتي تشمل "صالون المبدع العربي الصغير 2023-2024، صناعة إبداعية 4 Green Art Project للفئة العمرية من 5 : 18 سنة، في مجالات: الفنون الخضراء المستدامة وورش ذوى الهمم، كتابة إبداعية، تصميم مواقع، صنعتك سندك، الورش العملي "ورشة الخزف"، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.