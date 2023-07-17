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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تبدأ التدريب الصيفى لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي الصيفي بالصرف الصحي

 بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز التدريب لتخصص شبكات ومعامل تدريب نظري وعملي.

يهدف ذلك إلى إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والانضباطية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم لمواكبة التطورات في مجال الصرف الصحي.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى اهتمام الشركة بالتدريب العملي لطلاب المدارس لصقلهم بالمهارة الفنية والثقة بالنفس والإتقان والجدية والانضباط في العمل، ليصبح مؤهلا  فنيا عند تخرجه للالتحاق بسوق وميدان العمل.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون بين إدارات التدريب، ومديري المدارس، بالتنسيق مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة، لإعداد البرنامج التدريبي الصيفي، وتحديد الموضوعات التي يتم التدريب عليها يومياً تحت إشراف المشرفين والمهندسين القائمين على التدريب.

كما أوضح أن المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بإعداد وتأهيل خريجين فنيين متخصصين ذو مهارة فنية، يتم تدريبهم عمليا من خلال معايشة حقيقية لمواقع العمل، تحتاجهم شركات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان قد اجتمع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمس، بعدد من ممثلي المجتمع المدني بغرب الإسكندرية، وذلك لفتح باب التواصل والتعاون كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع السكندري، وشريك أساسي لتحقيق التنمية. بحضور رؤساء قطاعات المشروعات والتخطيط والتشغيل والصيانة والتجاري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام.

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شركة الصرف الصحى بالإسكندرية المدرسة الفنية مركز التدريب الأساليب التكنولوجية في التعليم البرنامج التدريبى الصيفي

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