العثور على جثة شاب سقط من أعلى كوبرى بالهرم

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى كوبرى متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبرى فى الهرم.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرض للسقوط، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على إثرها الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.