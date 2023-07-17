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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف الملفات التى تناولها قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

قالت نسرين رمضاني، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من تونس إن الاتفاقية التي وقعها الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، تناولت العديد من الملفات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والهجرة الغير شرعية.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، الهجرة غير الشرعية ليست ضمن الاتفاقية والتي شملت عددًا من المواضيع منها التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين رئيسة المفوضية وتونس.

ملف الهجرة هو الخيط الرابط بين كل النقاط

وتابعت، أنه تم دعم ملف الهجرة غير الشرعية بـ 150 مليون يورو، و100 يورو لدعم ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن ملف الهجرة هو الخيط الرابط بين كل النقاط التي تم مناقشتها اليوم، خاصة مع تدفق عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود البرية مع الجزائر وليبيا، وعدد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يمثلون عبئًا على تونس واقتصادها.

مراسلة القاهرة الاخبارية قيس سعيد رئيسة المفوضية الأوروبية الملفات الهجرة الغير شرعية المجالات الاقتصادية

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