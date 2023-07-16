ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "تطبطب" (فيديو)

محمد رمضان من كليب
محمد رمضان من كليب تطبطب

يستعد النجم محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان تطبطب، والتي انتهى من تصويرها الأيام الماضية على طريقة الفيديو كليب.

وكشف رمضان عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “تطبطب” وموعد طرحها والمقرر يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وينتظر رمضان طرح فيلمه السينمائي الجديد “ع الزيرو” بدور العرض السينمائي والذي انتهى من تصويره الفترة الماضية.

فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

يعد فيلم “ع الزيرو” ثاني أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي. 

فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الفيلم تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

النجم محمد رمضان محمد رمضان تطبطب يوتيوب رمضان

الأكثر قراءة

كوكا: جائزة أفضل لاعب توفيق من الله.. وأقاتل لإثبات تواجدي في الأهلي

الجمعة.. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "تطبطب" (فيديو)

الرئيس التونسي يدعو لعقد قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية

مهرجان العلمين الجديدة يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي

فاركو يحوّل تأخره إلى تعادل مثير مع الزمالك في ختام الدوري

محافظ الغربية: نهو 634 مشروعا من إجمالي 876 بنسبة إنجاز إجمالية تخطت الـ91%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز