الجمعة.. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "تطبطب" (فيديو)

يستعد النجم محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان تطبطب، والتي انتهى من تصويرها الأيام الماضية على طريقة الفيديو كليب.

وكشف رمضان عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “تطبطب” وموعد طرحها والمقرر يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وينتظر رمضان طرح فيلمه السينمائي الجديد “ع الزيرو” بدور العرض السينمائي والذي انتهى من تصويره الفترة الماضية.

فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

يعد فيلم “ع الزيرو” ثاني أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الفيلم تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.