"الديهي" يكشف أبرز النقاط التي تضمنتها كلمة الرئيس بالقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم كان استكمال للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، وهي الخامسة وبداية انعقادها عام 2019، عندما كانت مصر تترأس الاتحاد الإفريقي في 2019.

وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية TEN، أن القمة التنسيقية هي إعادة هيكلة العمل داخل الاتحاد الإفريقي بما يؤكد أن القارة في حاجة لعمل دأب ودائم وليس رمزي، وهذه كانت فكرة مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك بمحورين، الأول كقمة إفريقية ومحور زيارة ثنائية لكينيا الشقيقة، وألقى الرئيس اليوم كلمتين الأولى بصفته رئيسًا للدولة التي استضافت قمة المناخ كوب 27، والبند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري وألقى الرئيس كلمة كانت المهمة للغاية ضمن الكلمات.

الرئيس تحدث عن الاستفادة ثروات الاقتصاد الأزرق

وتابع، أن الرئيس تحدث في كلمته عن المناخ والسور الأزرق العظيم كمبادرة للاستفادة من ثروات الاقتصاد الأزرق والتكيف مع المناخ وما يسهم في تعزيز التنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم مجموعة من المرتكزات تمثل الرؤية المصرية للقارة الإفريقية ومكونة من ست نقاط وهي:

توفير البيئة اللازمة للتنفيذ

صياغة مسارات عادلة للتحول

التركيز على مبدأ العدالة والانصاف

تحقيق العدالة المناخية

تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة

توفير البيئة الدولية الداعمة للتنفيذ وبصفة خاصة التمويل الميسر