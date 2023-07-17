ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الديهي" يكشف أبرز النقاط التي تضمنتها كلمة الرئيس بالقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم كان استكمال للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، وهي الخامسة وبداية انعقادها عام 2019، عندما كانت مصر تترأس الاتحاد الإفريقي في 2019.

وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية TEN، أن القمة التنسيقية هي إعادة هيكلة العمل داخل الاتحاد الإفريقي بما يؤكد أن القارة في حاجة لعمل دأب ودائم وليس رمزي، وهذه كانت فكرة مصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك بمحورين، الأول كقمة إفريقية ومحور زيارة ثنائية لكينيا الشقيقة، وألقى الرئيس اليوم كلمتين الأولى بصفته رئيسًا للدولة التي استضافت قمة المناخ كوب 27، والبند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري وألقى الرئيس كلمة كانت المهمة للغاية ضمن الكلمات.

الرئيس تحدث عن الاستفادة ثروات الاقتصاد الأزرق 

وتابع، أن الرئيس تحدث في كلمته عن المناخ والسور الأزرق العظيم كمبادرة للاستفادة من ثروات الاقتصاد الأزرق والتكيف مع المناخ وما يسهم في تعزيز التنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس قدم مجموعة من المرتكزات تمثل الرؤية المصرية للقارة الإفريقية ومكونة من ست نقاط وهي:

توفير البيئة اللازمة للتنفيذ

صياغة مسارات عادلة للتحول 

التركيز على مبدأ العدالة والانصاف 

تحقيق العدالة المناخية

تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة

توفير البيئة الدولية الداعمة للتنفيذ وبصفة خاصة التمويل الميسر

نشأت الديهي للقمة التنسيقية الرئيس عبدالفتاح السيسي ثروات الاقتصاد الأزرق قمة المناخ

مواد متعلقة

رئيس "مصر أكتوبر" تشيد بمشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

حزب "المصريين": مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي نتاج للجهد المصري الإفريقي المشترك

إفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسى بقمة نيروبى تضمن تحقيق التنمية الشاملة بالقارة السمراء

الأكثر قراءة

نورهان طمان: انبهار الحضور فى العلمين بظهور الجيل الذهبى حدث عظيم

"القاهرة الإخبارية" تكشف الملفات التى تناولها قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية

الفنان يوسف فوزي: اعتزلت العمل الفني نهائيًا بسبب المرض

محافظ أسوان: الهدف من استمرار تنظيم مهرجان المانجو سنويًا تحقيق الشهرة الواسعة للمنتج

رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

"الناس وشها مبسوط".. الحسيني: "أجواء العلمين تنسيك الحر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز