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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها "ع الزيرو" و"مرعي البريمو".. أعمال تنافس على موسم صيف 2023

الزيرو
الزيرو

مع اقتراب موسم صيف 2023، وطرح بوسترات الأعمال الفنية التى من المقرر أن تعرض خلال الموسم، أعلن عدد من النجوم المشاركة، ولعل أبرزهم الفنان محمد هنيدي إذ يشارك بـ “مرعى البريمو”، والنجم محمد رمضان يشارك بـ "ع الزيرو"، والفنان محمد عادل إمام يشارك بـ “أبو نسب”، كما يشارك حسن الرداد بـ “بلوموندو”.

افلام صيف 2023

فيلم - ع الزيرو - 2023 طاقم العمل، فيديو، الإعلان، صور، النقد الفني، مواعيد العرض

فيلم على الزيرو

يشارك الفنان محمد رمضان بفيلم على الزيرو الذى تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته مما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

مرعى البريمو

يخوض النجم الكوميدي محمد هنيدى بطولة فيلم مرعى البريمو الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي، حول مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه من خلال عمله العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة، ويشارك فيه والفنانة غادة عادل، والنجم أحمد بدير، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، ومصطفى أبوسريع، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

حسن الرداد يكشف عن بوستر فيلم «بلوموندو» (صورة) - فن - الوطن

بلوموندو

يخوض الفنان حسن الرداد تجربة سينمائية جديدة حيث يشارك بها فى مارثون صيف 2023، بطول فيلم بلوموندو، الذى يقدم شخصية رجل أعمال يعمل في مجال العقارات، وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية، وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، حيث يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

بكرش.. محمد إمام يكشف عن فورمة فيلم "أبو نسب" - اليوم السابع

أبو نسب

بينما يشارك الفنان محمد عادل إمام فى بطولة فيلم أبو نسب، الذى يشارك فى موسم صيف 2023، ويجسد خلال أحداث فيلم "أبو نسب" شخصية شاب يقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

موسم صيف 2023 النجوم خلال الموسم محمد عادل إمام محمد رمضان محمد هنيدي حسن الرداد

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