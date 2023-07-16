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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن البعض قال إن الحكومة تصالحت مع صندوق النقد وبناء عليه هناك تعويم قريب.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لو رجعنا لكلام الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب ببرج العرب وقال إنه مفيش تعويم وإننا محافظين على سعر الصرف وإن تحريكه سيضر الناس"، مؤكدًا أنه يثق فيما يقوله الرئيس السيسي.

وأضاف: "صندوق النقد الدولي عنده وصفة، أنت تأخذ من الوصفة ما يتناسب معاك ولا تطبق ولا تستجيب مع الأمر الذي يؤثر على الأمن القومي".

الدكتور محمد الباز صندوق النقد الدولي تحريك سعر الصرف تعويم الجنيه الرئيس السيسي

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