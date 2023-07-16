خطوة أخرى فى دورى اللاهزيمة.. الأهلى يسحق المقاولون العرب برباعية

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مضيفه المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

سجل رباعية الأهلي أليو ديانج في الدقيقة 17 ومحمد شريف في الدقيقة 52 وطاهر محمد طاهر "هدفين" في الدقيقتين 68 و90.

وجاء هدف المقاولون عن طريق جوزيف أوشايا في الدقيقة 24.

ارتفع رصيد الأهلي عند 81 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع.

أحداث الشوط الأول

وكان الأهلي قد ضغط من بداية المباراة وسدد كريستو كرة ضعيفة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبوالسعود من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 17 بعد تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج المتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يستلم الكرة ويسدد الكرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وسجل أوشايا التعادل في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوشايا المتمركز وحيدًا داخل منطقة الـ6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى منتصف المرمى.

في الدقيقة 29 كرة ساقطة من محمد ضاوي لاعب الأهلي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها طاهر محمد طاهر برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 31 تسديدة من أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 33 هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.

أحداث الشوط الثانى

الأهلي بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من أجل التسجيل.

وشهدت الدقيقة 48 كرة عرضية من كريم الدبيس لاعب الأهلي من جهة اليسار أبعدها دفاع المقاولون إلى ركلة ركنية.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ركلة ركنية نفذها كريستو بشكل رائع وسددها شريف برأسه في الشباك.

في الدقيقة 54 كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة اليسار مرت من أمام محمد شريف المنفرد بالمرمى ثم إلى ركلة مرمى.

فرصة خطيرة لصالح المقاولون العرب بعد كرة عرضية من فادي فريد لاعب المقاولون من جهة اليمين قابلها جون أوكلي برأسية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

وجاء الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من أفشة وضعت طاهر محمد طاهر في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة القدم اليسرى سكنت يمين المرمى.

تمريرة بينيه من محمد ضاوي لم يقدر محمد شريف على اللحاق بها فمرت إلى ركلة مرمى.

الأهلي أجرى عدة تبديلات بنزول بيرسي تاو بدلا من أليو ديانج وعلي لطفي بدلا من محمد الشناوي ومحمود كهربا بدلا من كريستو وأحمد عبد القادر بدلا من كريم الدبيس ورأفت خليل بدلا من محمد مجدي أفشة.

في الدقيقة 79 كرة عرضية من محمد ضاوي من جهة اليسار وصلت إلى بيرسي تاو يمين منطقة الجزاء، فسدد كرة قوية أبعدها أبوالسعود من يسار مرماه.

الأهلي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد إعاقة من أحمد علاء لمحاولة مرور كهربا داخل منطقة الجزاء.

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثاني له والرابع لصالح الأهلي بعدما نفذ ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس محمود أبوالسعود.