"غرابية" يكشف تأثير الزيادة السكانية بالهند على النمو الاقتصاد

قال عمر غرابية، خبير اقتصادي، إن الزيادة السكانية في الهند لها إيجابيات في النمو الاقتصادي والذي ارتفعت نسبته من 2021 حتى تعد الهند أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرةالإخبارية"، أن الهند حققت نسبة نمو اقتصادي وصلت إلى 11 % والصين حققت 8%، والولايات المتحدة الأمريكية حققت 5%، مؤكدًا أن السبب في ذلك هي أن الزيادة السكانية تؤثر على الحالة الاقتصادية إذا كانت العمالة مدربة.

مزايا الزيادة السكانية بالهند

وتابع، أن الزيادة السكانية بالهند لها مزاياها وهي زيادة نفوذها العسكري، لأنه كلما زاد عدد السكان كلما كان هناك زيادة في تسجيل المواطنين عسكريًا، مؤكدًا أن العمالة إذا كانت مدربة تصب في مصلحة الدولة.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك إدرة وتوجه تنظيمي وسياسي متقن نحو الزيادة السكانية ستنعكس بشكل كبير على اقتصاديات الهند.