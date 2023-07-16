ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"غرابية" يكشف تأثير الزيادة السكانية بالهند على النمو الاقتصاد

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية بالهند

قال عمر غرابية، خبير اقتصادي، إن الزيادة السكانية في الهند لها إيجابيات في النمو الاقتصادي والذي ارتفعت نسبته من 2021 حتى تعد الهند  أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرةالإخبارية"، أن الهند حققت نسبة نمو اقتصادي وصلت إلى 11 % والصين حققت 8%، والولايات المتحدة الأمريكية حققت 5%، مؤكدًا أن السبب في ذلك هي أن الزيادة السكانية تؤثر على الحالة الاقتصادية إذا كانت العمالة مدربة.

مزايا الزيادة السكانية بالهند

وتابع، أن الزيادة السكانية بالهند لها مزاياها وهي زيادة نفوذها العسكري، لأنه كلما زاد عدد السكان كلما كان هناك زيادة في تسجيل المواطنين عسكريًا، مؤكدًا أن العمالة إذا كانت مدربة تصب في مصلحة الدولة.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك إدرة وتوجه تنظيمي وسياسي متقن نحو الزيادة السكانية ستنعكس بشكل كبير على اقتصاديات الهند.

خبير اقتصادي الزيادة السكانية الهند النمو الاقتصادي مزايا الزيادة السكانية نفوذها العسكري

مواد متعلقة

مظهر صالح: الهند والصين مركز ثقل حركة الميزان التجارى العراقى

الهند: زيارة وزير الدولة لسوريا أتاحت فرصة لرفع مستوى التعاون بين البلدين

فى ضوء إخفاقاتها.. روسيا تلجأ إلى الهند لشراء صواريخ براهموس

ماكرون: حريصون على التعاون مع الهند لمكافحة التغيرات المناخية

الهند تدرس حظر تصدير معظم أنواع الأرز

أئمة وطلاب الهند فى ختام دورة "الأوقاف": مصر كانت ولا تزال حصن الإسلام

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز