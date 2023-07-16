تعادل إيجابي بين الأهلي والمقاولون العرب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة 34 من بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم أليو ديانج لصالح الأهلي في الدقيقة 17 قبل أن يدرك جوزيف أوشايا التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 24.

أحداث الشوط الأول

وكان الأهلي قد ضغط من بداية المباراة وسدد كريستو كرة ضعيفة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 17 بعد تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج المتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يستلم الكرة ويسدد الكرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وسجل أوشايا التعادل في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز وحيدا داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى منتصف المرمى.

في الدقيقة 29 كرة ساقطة من محمد الضاوي لاعب الأهلي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها طاهر محمد طاهر برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 31 تسديدة من أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 33 هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل على محمد شريف.



وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس، ورامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد فخري

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد شريف.