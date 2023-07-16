أوشايا يدرك التعادل لصالح المقاولون العرب أمام الأهلي

سجل جوزيف أوشايا هدف التعادل لصالح المقاولون العرب في شباك الأهلي خلال المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 34 من بطولة الدوري.

وسجل أوشايا التعادل في الدقيقة 25 بعد ركلة حرة للمقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز وحيدا داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى منتصف المرمى.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 17 بعد تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج المتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يستلم الكرة ويسدد الكرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وكان الأهلي قد ضغط من بداية المباراة وسدد كريستو كرة ضعيفة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس، ورامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد فخري

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد شريف.