اجتماع بالشباب والرياضة لمناقشة احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الإسكندرية القومي

اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمديري إدارات الشباب والرياضة والطلائع وإعداد القادة والتخطيط والهيئات والانشاءات وخدمة المواطنين و مركز المعلومات و المتابعة الداخليه والمركز الاعلامي، للوقوف على اخر الاستعدادات لتنفيذ احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو و عيد الإسكندرية القومي.



وخلال الاجتماع استعرضت اهم ما سيتم تنفيذه خلال الفتره القادمة، حيث سيتم غدا تنفيذ قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، وكذا تنفيذ المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة بزرع ما يقرب من 4 آلاف شجرة بجميع مراكز الشباب في ذات التوقيت.



كما وجهت " الشريف" بتشكيل لجنه الأزمات والكوارث تضم في عضويتها عضو من إدارة المنشات والتجهيزات لتفعيل عوامل الأمن والسلامة، والبدء في مبادره "إسكندرية بتبدع" للعام الثالث على التوالي في الاحياء والشواطئ وكافه الأماكن التي تخدم المجتمع السكندري.



كما وجهت وكيل وزارة الشباب والرياضة بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع منسقي الإعلام بكافه الإدارات للتعرف على الرؤية الإعلامية، كما أعلنت عن مسابقة لأفضل مبادرة تتم في فروع الشباب، وأفضل مبادرة تتم داخل إدارة نشاط.

وقالت إننا نستقبل المبادرات من كل الفئات والكيانات الشبابية وأي مواطن سكندري، ونستهدف جميع فئات المجتمع.



تأتي هذه الاجتماعات فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بأخر المستجدات الموجودو داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

وفي سياق آخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عدد من الانشطة المختلفه شملت تدريبات رياضية بكافة مراكز الشباب كرة قدم وسلة وطائرة و يد وتنس طاولة وكونغ فو والسباحة والجمباز، بالإضافة إلى تدريبات تايكوندو ومصارعة (ناشئين) بالنادي الأوليمبي، وكرة سلة براعم مركز شباب سموحة ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي الذى يتم بكافه محافظات الجمهورية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف الى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضيه فى العاب متنوعه منها ( الجودو -التايكوندو -ألعاب القوى- المصارعة - الملاكمه- كرة القدم-كرة السلة).

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