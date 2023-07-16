أصوات ألمانية تطالب بالحد من الاعتماد على الصين.. باحث يكشف الأسباب

كشف محمد مراد باحث في العلوم السياسية، أسباب مطالبة بعض الأصوات الألمانية، بالحد من اعتماد برلين على الصين.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن ألمانيا تريد ضبط علاقاتها مع الصين، وذكر وزير خارجية ألمانيا أن الصين تغيرت، ومن ثم توجب التعامل بصورة مختلفة وصياغة سياسة جديدة.

وأوضح أن ألمانيا تريد مواجهة المخاطر التي قد تمثلها الصين، وما ينطوي عليه التعامل معها، وفي نفس الوقت تنظر ألمانيا إلى الصين كمنافس وشريك.

ولفت إلى أن السياسة الألمانية الخاصة بالصين، تنطوي على تماشي مع الخطوط العريضة لكونها عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت ألمانيا تسعى لتكامل اقتصادي مع الصين.