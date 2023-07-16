مصابون جدد ومنع الخروج من المنازل.. تفاصيل ظهور مرض غامض بقنا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل إصابة عدد من أهالي قنا بمرض غامض، قائلًا إن المرض ظهر في قرية العليقات وهناك أكثر من 200 حالة أصيبت فجأة بأعراض مثل ارتفاع الحرارة وتكسير الجسم وعدم القدرة على مقاومة المرض.

وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد": "عمدة القرية أبلغني بتفاصيل الوضع الصحي هناك".

وأشار إلى أنه كانت هناك حالة من الترهل الشديد عند أكثر من 200 فرد، والمرض انتقل إليهم واحد تلو الآخر، مضيفًا: "تحدثت مع وزير الصحة وأرسل فريقًا طبيًا للقرية، والوزير أبلغني أنه على اتصال مستمر برئيس الفريق الطبي".

وتابع: "هذه الحالة انتشرت في منطقة القصير منذ أكثر من عامين ثم انتقلت إلى سفاجا بالبحر الأحمر، وكان هناك عدد من أهالي القرية يقضون فترة إجازة ورجعوا بالمرض، لذلك المرض انتشر في القرية بهذا الشكل".

واستكمل: "الوزير قال الحالات مطمئنة، وتم أخذ تحاليل 68 حالة، ومن المقرر أن تظهر النتائج خلال 48 ساعة"، موضحًا أن رئيس الفريق الطبي أكد أن هذا المرض من الممكن أن يأتي بسبب التلوث وشرب مياه غير نظيفة.

وأكد أن الفريق الطبي يتابع الموقف في القرية لمحاصرة المرض وعدم انتشاره بشكل أكبر بين الأهالي.