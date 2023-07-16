ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم، استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة؛ الذي يستهدف تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجعيهن على ممارسة الرياضة باستمرار وجعلها أسلوب حياة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة يقام بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد، ونادي السكة الحديد، ومركز شباب مباشر بالإبراهيمية، ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح، ومركز شباب ديرب نجم، بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، مضيفا أنه يتم وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت إشراف فني من خبراء الاتحاد.

وفي ذات السياق، أكد محافظ الشرقية، ممدوح غراب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين؛ تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين، الذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم للمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

محافظة الشرقية المشروع القومي لرياضة المرأة رياضة المرأة تدريب الفتيات اللياقة البدنية

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

جريمة مروعة.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية حضانتهم بسوهاج

4 أيام.. النيابة تحبس المتهم بدهس محامية

تضم 5 أشخاص.. مصرع أسرة واحدة في حادث سير بطريق الضبعة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 عمال سقطوا فى بالوعة صرف صحى بكفرالدوار

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز