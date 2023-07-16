استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالشرقية

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم، استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة؛ الذي يستهدف تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجعيهن على ممارسة الرياضة باستمرار وجعلها أسلوب حياة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة يقام بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد، ونادي السكة الحديد، ومركز شباب مباشر بالإبراهيمية، ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح، ومركز شباب ديرب نجم، بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، مضيفا أنه يتم وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت إشراف فني من خبراء الاتحاد.

وفي ذات السياق، أكد محافظ الشرقية، ممدوح غراب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين؛ تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين، الذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم للمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.