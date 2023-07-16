البيت الأبيض: نعمل مع شركات التصنيع الدفاعي لزيادة إنتاج الذخائر التي نقصت مخزوناتها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن العمل مع شركات التصنيع الدفاعي لزيادة إنتاج الذخائر التي نقصت مخزوناتها، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقال القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية، فقد أصبح مخزون الأسلحة لدى الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) "منخفضًا بشكل خطير" مع عدم وجود حلول "قصيرة المدى".

وأدلى الجنرال جيمس ميكر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقوات الجوية في إفريقيا، بهذه التصريحات في مؤتمر رئيس هيئة الأركان الجوية العالمية لرؤساء الفضاء الجوي في لندن، حسبما ذكرت شركة Breaking Defense.

وحث الجنرال في سلاح الجو حلفاء الناتو على التفكير بجدية في مخزوناتهم.