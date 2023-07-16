المرصد المصري: مصر لها دورا مهما لتفعيل منطقة التجارة الحرة

أكد المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تسعي من خلال مشاركتها، قمة منتصف العام التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها نيروبي، إلى تعميق التعاون الاقتصادي المصري مع كينيا بوصفها واحدة من المراكز الاقتصادية القوية في شرق أفريقيا, موضحا أن القمة تعد فرصة مناسبة لمتابعة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح المرصد، فى الدراسة المنشورة، بأنه تعكس المشاركة حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إطلاق منصة التجارة الحرة لتدعيم الصلات بين دول القارة الأفريقية؛ فمصر لها دور مهم جدا لتفعيل منطقة التجارة الحرة وأيضا تفعيل جميع قرارات البنية التحتية للقطاع الصحي والصناعة لتحقيق أجندة التنمية في القارة الأفريقية 2063.

وأكدت الدراسة، أن القمة التنسيقية الحالية قد استُحدثت عام 2019 في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لتفعيل أطر العمل الأفريقي المشترك، وتستهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الأفريقي؛ لتعزيز التعاون بين أطراف الاتحاد الأفريقي والتكتلات الاقتصادية الأفريقية والوكالة الأفريقية للتنمية في القارة الأفريقية ولسرعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة.

وأشارت الدراسة، أن القمة التنسيقة لمتابعة جهود التكامل الإقليمي والقاري في المجالات التنموية والاقتصادية تعكس حرص مصر المتواصل على تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال الأطر والمؤسسات الإقليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للقارة 2063.

وتابعت :"أن مصر كانت من الدول المؤسسة للمبادرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بوصفها مبادرة تنموية تتضمن رؤية الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل القاري، بما يتقاطع مع أهداف أجندة التنمية 2063 وأهداف منطقة التجارة الحرة القارية".