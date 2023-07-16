تميم المراغى: كل حرف فى القرآن له حق أثناء التلاوة (فيديو)

قال القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، إن القرآن له أحكام وتلاوة، لافتًا إلى أن هذه الأحكام نزل بها القرآن الكريم فى قوله تعالى "أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".

وتابع المراغى، خلال حلقة برنامج "مع التلاوة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن نأخذ هذه الأحكام من مشايخنا وزملائنا وأساتذتنا وأبنائنا، لازم نعمل بحق التلاوة وهى مخارج الحروف وصفات الحروف، معرفة الوقوف، كل حرف فى القرآن له حق أثناء التلاوة لا بد أن نعطيه له فى الزمن والصفة يأخذ حقه ومستحقه".

واستشهد بالآية القرآنية فى قول الله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ".

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