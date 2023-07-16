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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تميم المراغى: كل حرف فى القرآن له حق أثناء التلاوة (فيديو)

الشيخ المراغي
الشيخ المراغي

قال القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، إن القرآن له أحكام وتلاوة، لافتًا إلى أن هذه الأحكام نزل بها القرآن الكريم فى قوله تعالى "أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".

وتابع المراغى، خلال حلقة برنامج "مع التلاوة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن نأخذ هذه الأحكام من مشايخنا وزملائنا وأساتذتنا وأبنائنا، لازم نعمل بحق التلاوة وهى مخارج الحروف وصفات الحروف، معرفة الوقوف، كل حرف فى القرآن له حق أثناء التلاوة لا بد أن نعطيه له فى الزمن والصفة يأخذ حقه ومستحقه".

واستشهد بالآية القرآنية فى قول الله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=1IZWNa7b4E8

الشيخ أحمد تميم المراغي القرآن ر ت ل ال ق ر آن ت ر ت يل ا القرآن الكريم

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