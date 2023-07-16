إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 16 شخصًا، بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل، على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، عصر اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما، مما تسبب في اصطدامهما معًا وإصابة مستقليهما، وتعطيل حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما نقل والثانية ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين.



وأسفر حادث طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي اليوم، عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق مصر الفيوم الصحراوي، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.