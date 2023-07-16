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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال ميدان المساجد

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال تطوير ساحة أبو العباس المرسي التي أطلق إشارة البدء فيه منذ مارس الماضي بتكلفة مبدئية 271 مليون، ومدة تنفيذ 24 شهرًا، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية فى المحافظة.

وأوضح الشريف، أن المشروع يشمل ترميم الجراج الأرضي نظرًا لتصدع السقف والحوائط نتيجة تسرب المياة الجوفية، بالإضافة إلي تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان أبو العباس المرسي ومسجد الأباصيري.

كما أكد المحافظ أن الأضرحة بالكامل ستظل في أماكنها ولن يكون هناك أي مساس بها، وإنما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بها.

وتابع محافظ الإسكندرية، أعمال التطوير مع الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروع، وكذا المخطط التنفيذي المُعَّد من قِبَل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع، كما وجّه جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة.  

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال ميدان المساجد
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال ميدان المساجد
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال ميدان المساجد
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال ميدان المساجد
IMG-20230716-WA0028
IMG-20230716-WA0028
IMG-20230716-WA0027
IMG-20230716-WA0027
IMG-20230716-WA0026
IMG-20230716-WA0026
الإسكندرية تطوير ساحة أبو العباس المرسي الأضرحة محافظ الإسكندرية تطوير ساحة ابو العباس

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