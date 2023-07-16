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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار أعمال فك كوبري العاشر بمصر القديمة.. والأهالي: لتخفيف الاختناقات المرورية

كوبري العاشر
كوبري العاشر

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال فك كوبري العاشر القديم بمنطقة مصر القديمة، استعدادًا لإنشاء كوبري جديد للعمل على فك الاختناقات المرورية التي تحدث بتلك المنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإغلاق كلي لكوبري العاشر بالاتجاهين وكذا غلق منزل الطريق الدائري المؤدي لمناطق زهراء مصر القديمة، اعتبارًا من يوم الجمعة 14-7-2023 الساعة 12 صباحًا لحين انتهاء الأعمال.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين ويقول منصور حافظ، أحد المواطنين، أن تنفيذ كوبري جديد بديلا عن كوبري العاشر بمصر القديمة سوف يساعد في فك الاختناقات المرورية خاصة مع وجود أكثر من طريق بديلًا ووجود تحويلات مرورية متنوعة.

وأوضح محمد عبدالناصر، أحد المواطنين أن هناك طفرة كبيرة في قطاع الطرق والكباري تشهدها القاهرة منذ فترة كبيرة والتي تساعد في منع وتخفيف التكدس المروري وتسهيل الحركة في الشوارع خاصة في تلك المناطق والكباري التي تشهد كثافة مرورية.

أضافت منى جلال، إحدى المواطنات أنه بجانب أعمال فكر كوبري العاشر بمصر القديمة هناك استعدادات بشأن نقل الورش بعيدا عن المناطق السكنية وهو الأمر الذي كان بانتظاره العديد من الأهالي.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، التحويلات المرورية البديلة التي يسلكها سائقي المركبات خلال أعمال فك الكوبري، حيث يسلك قائدي المركبات القادمين في اتجاه متحف الحضارة إلى طريق كورنيش النيل، شارع بين الأديرة استكمالًا لجامع عمرو بن العاص وصولًا إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل، والقادم من طريق الكورنيش اتجاه متحف الحضارة يسلك طريق كورنيش النيل، وصولًا إلى نفق الملك الصالح استكمالًا لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولًا إلى شارع الفسطاط.

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مصر القديمة أعمال فك كوبري العاشر بمصر القديمة كوبري العاشر أعمال فك كوبري العاشر فك كوبري العاشر الاختناقات المرورية

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