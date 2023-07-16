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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يتفق مع فلاهوفيتش

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

قال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي اليوم، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتفق مع اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

 

وأضاف التقرير، أن هناك اتفاقا بين دوسان فلاهوفيتش وباريس سان جيرمان بعقد لمدة 5 سنوات وراتب 11 مليون يورو سنويًا، الفحوصات الطبية التي قام بها مع اليوفي للعودة للتدريبات تبدو مطمئنة.

 

وبات فلاهوفيتش على رأس أولويات باريس لدعم هجوم الفريق، حيث ينتظر النادي الفرنسي اليوفي لحسم صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لإنهاء صفقة الدولي الصربي.

 

وكان فلاهوفيتش هدفًا للعديد من كبار أوروبا هذا الصيف، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

 

صاحب الـ23 عامًا شارك الموسم المنصرم مع يوفنتوس في 42 لقاء وسجل 12 هدفًا.

 

وكان مهاجم يوفنتوس انضم للسيدة العجوز في يناير 2022 في صفقة قياسية بلغت 70 مليون يورو.

 

باريس سان جيرمان سان جيرمان دوسان فلاهوفيتش فلاهوفيتش يوفنتوس

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