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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تتابع حادث انهيار «عقار رشيد».. وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

انهيار «عقار رشيد
انهيار «عقار رشيد

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة رشيد في محافظة البحيرة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 أفراد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

التضامن الاجتماعي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع الضحايا والمصابين الضحايا الدعم اللازم حادث انهيار حادث إنهيار عقار تكثيف الجهود تضامن الاجتماعي

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