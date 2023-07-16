صدمة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية بسبب الصفقات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات فيما يتعلق بملف الصفقات الجديدة للفريق في الموسم المقبل ومدى إمكانية إبرام صفقات قبل المشاركة في البطولة العربية.

وأكد المصدر أن الأقرب حتى الآن هو المشاركة في البطولة العربية باللاعبين المعارين فقط دون إبرام صفقات جديدة، على أن يتم تأجيل ملف الصفقات لحين بداية الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، وافق على عودة المعارين في الوقت الحالي والاعتماد عليهم في البطولة العربية والوقوف على مستواهم قبل بداية الموسم الجديد.

وأخطر مسئولو الزمالك بشكل رسمي محمود علاء وحمدي علاء وأوباما للمشاركة مع الفريق في التدريبات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لمشاركتهم في البطولة العربية في الوقت الذي لم يتضح فيه موقف أحمد عيد حتى الآن.

ويستعد الزمالك لملاقاة فاركو، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.