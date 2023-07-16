الكشف عن موعد انتظام إمام عاشور فى تدريبات الأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الظهور الأول لإمام عاشور مع الأهلي بعد الإعلان عن تعاقده خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة انضمام عاشور رسميًا خلال الساعات المقبلة، حيث يجري حاليًا اللاعب جلسة التصوير الخاص بتقديمه لاعبًا في صفوف الأحمر.

وكتب شوبير عبر حسابه بـ"تويتر": "تأهيل إمام عاشور ينتهي على الأكثر خلال 3 أسابيع، ويبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل منتظم.. ده كلام الطبيب المعالج له".

تأهيل امام عاشور ينتهي علي الاكتر خلال 3 اسابيع ويبدأ فترة الاعداد الموسم الجديد بشكل منتظم .. ده كلام الطبيب المعالج له — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 16, 2023

وكان عاشور تعرض لإصابة مع ميتلاند الدنماركي قبل أن يعود للقاهرة لاستكمال علاجه.

- عقد إمام عاشور لمدة 5 مواسم وضمن الفئة الأولى

وأوضح المصدر أن عقد إمام عاشور مع القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم، وهو الذي يعد ضمن عقود اللاعبين أصحاب الفئة الأولى بالمارد الأحمر، بالإضافة إلى منح اللاعب بعض الامتيازات، مثل إحراز الأهداف، والفوز بالبطولات بخلاف عدد من الإعلانات السنوية، والتي تجعل عقد اللاعب يرتفع ليبلغ 16 مليون جنيه في الموسم الأخير، على أن يحصل في الموسم الأول على 13 مليون جنيه ثم 14 في الثاني و15 في الثالث و15 مليون و500 ألف في الرابع و16 مليونًا فى الموسم الأخير كما سيوفر الأهلي عقدًا إعلانيًا للاعب سنويًا.