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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن موعد انتظام إمام عاشور فى تدريبات الأهلى

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الظهور الأول لإمام عاشور مع الأهلي بعد الإعلان عن تعاقده خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة انضمام عاشور رسميًا خلال الساعات المقبلة، حيث يجري حاليًا اللاعب جلسة التصوير الخاص بتقديمه لاعبًا في صفوف الأحمر.

وكتب شوبير عبر حسابه بـ"تويتر": "تأهيل إمام عاشور ينتهي على الأكثر خلال 3 أسابيع، ويبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل منتظم.. ده كلام الطبيب المعالج له".

وكان عاشور تعرض لإصابة مع ميتلاند الدنماركي قبل أن يعود للقاهرة لاستكمال علاجه.

 - عقد إمام عاشور لمدة 5 مواسم وضمن الفئة الأولى

وأوضح المصدر أن عقد إمام عاشور مع القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم، وهو الذي يعد ضمن عقود اللاعبين أصحاب الفئة الأولى بالمارد الأحمر، بالإضافة إلى منح اللاعب بعض الامتيازات، مثل إحراز الأهداف، والفوز بالبطولات بخلاف عدد من الإعلانات السنوية، والتي تجعل عقد اللاعب يرتفع ليبلغ 16 مليون جنيه في الموسم الأخير، على أن يحصل في الموسم الأول على 13 مليون جنيه ثم 14 في الثاني و15 في الثالث و15 مليون و500 ألف في الرابع و16 مليونًا فى الموسم الأخير كما سيوفر الأهلي عقدًا إعلانيًا للاعب سنويًا.

شوبير الاهلى عاشور إمام عاشور ميتلاند

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