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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فوز تاريخى لآنسات مصر على الصين بكأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة

كرة السلة تحت 19
كرة السلة تحت 19

  

 

نجح منتخب مصر لكرة السلة تحت 19 سنة للآنسات، في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام منتخب الصين، وتحول تأخره إلى فوز بنتيجة 60 - 56.
والتقى المنتخب المصري بنظيره الصيني، اليوم الأحد، في ثاني مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم المقامة حاليًا في إسبانيا.
ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 20- 44، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بأداء ولا أروع، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بعد الخسارة أمام التشيك، والفوز على الصين، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العالم.
وقدمت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر، مباراة رائعة أمام الصين، حيث كانت الأعلى في صفوف منتخبنا من حيث الفاعلية بتسجيلها 15 نقطة، فضلًا عن نجاحها في استعادة الكرة 11 مرة.
ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه نظيره الكندي.

مصر الصين كأس العالم كرة السلة تحت 19 سنة كرة السلة

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