زوار معرض الإسكندرية للكتاب: هذا الحدث المنتظر يقدم إصدارات جديدة وخصومات تناسب القراء

شهدت أجنحة معرض الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر زحامًا من القراء وزوار المعرض للتجول داخل دور النشر للاطلاع على آخر الإصدارات التي تناسب كافة الشرائح المجتمعية.

وأكد زوار معرض الإسكندرية للكتاب أن هذا الحدث المنتظر يقدم إصدارات جديدة وخصومات تناسب القراء.

وأضافت بسنت حامد، من زوار المعرض، أنها تمكنت من خلال جولتها في أروقة دور النشر في المعرض أن تجد نسب خصومات على مشتريات الإصدارات المختلفة، مما يتيح للزائرين اختيار ما يشاء من حصيلة اهتماماتهم القرائية.

وأوضح أكرم حسن، من زوار المعرض، أن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب فرصة هامة بمثابة عيد القراءة، وأنه قام بشراء عدد من المنشورات الحديثة من الروايات وزار جناح الطفل لاقتناء كتب الأطفال نظرًا لعمله في مجال تنمية الطفل، وأنه يحرص على مواكبة آخر الإصدارات في مجال عمله.

وتابع محمود راضي من زوار المعرض، إنه يهتم بالكتب الروائية لذلك يحرص من خلال معرض الإسكندرية للكتاب على لقاء زملائه من الكتّاب والمهتمين بالكتابة والاطلاع على كل ما هو جديد في الإصدارات الروائية، وحضور الندوات وورش العمل المهتمة بالكتابة الإبداعية والأكاديمية.