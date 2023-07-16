ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الفيوم: ضبط 45 أسطوانة غاز صغيرة الحجم ناقصة الوزن

المهندس السيد أحمد
المهندس السيد أحمد السيد حرزالله

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس، وتمكنت الحملة من ضبط 45 أسطوانة غاز صغيرة الحجم ناقصة الوزن 3 كيلو غاز في الأسطوانة الواحده على سيارة ربع نقل، وتم التحفظ على الأسطوانات بمستودع مجلس المدينة، والتحفظ على السيارة بجراج مجلس مدينة سنورس، وتم تحرير المحضر اللازم ضد صاحب الأسطوانات وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.


وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

الانشطة التموينية أسطوانة غاز صغيرة أسطوانة غاز إدارة تموين السيطرة على الأسواق الحملات التفتيشية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التحفظ على السيارة التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»