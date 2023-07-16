تموين الفيوم: ضبط 45 أسطوانة غاز صغيرة الحجم ناقصة الوزن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس، وتمكنت الحملة من ضبط 45 أسطوانة غاز صغيرة الحجم ناقصة الوزن 3 كيلو غاز في الأسطوانة الواحده على سيارة ربع نقل، وتم التحفظ على الأسطوانات بمستودع مجلس المدينة، والتحفظ على السيارة بجراج مجلس مدينة سنورس، وتم تحرير المحضر اللازم ضد صاحب الأسطوانات وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.