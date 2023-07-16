محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم أسر الشهداء دراجات المبادرة الرئاسية

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ تسليم 16 دراجة لأسر الشهداء والجمهور ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك" التى أطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية مؤكداً مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن من أجل أن تنعم مصر الغالية بالأمن و الأمان و قد تسلمت 16 أسرة من أسر الشهداء والجمهور الدراجات بديوان عام المحافظة، وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات وإتاحة الفرصة لإستخدام وسائل التنقل النشط ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" التى تدعم تقليل إستهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة.

تسليم الدراجات ضمن مبادرة "دراجتك .. صحتك" بالدفعة الأولي للمرحلة الرابعة بديوان المحافظة جاء بحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور حسام سالم معاون مدير المديرية وأحمد اليمانى العضو الفنى و يتم بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ويتحمل الصندوق نسبة 50% من قيمة الدراجات بعد دعم وزارة الشباب والرياضة و يتحمل والمستفيدين 50%، المبادرة، بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالوزارة برعاية وزير الشباب والرياضة وإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ تنظم فعاليات رياضية لكافة الأعمار في الحدائق والأماكن العامة المفتوحة من أجل التشجيع علي ممارسة الرياضة بشكل مستمر وذلك لما لها من فوائد عديدة للغاية علي الصحة العامة للإنسان.