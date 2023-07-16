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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى استجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة.. الدكتور سويلم يتفقد الموقف المائى بالمحافظة للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب وأعمال التطهيرات

خلال الزيارة
خلال الزيارة

 

فى استجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة.. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة البحيرة لتفقد الموقف المائي بالمحافظة والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة .

وكان في استقبال الدكتور سويلم، الدكتورةنهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتى أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد، والاطمئنان على تشغيل مغذيات (حلق الجمل- المنشاوية - مشروع ناصر- شاكر- الخزان).

وخلال الزيارة.. التقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين، حيث استمع سيادته إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه سيادته لقيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الري بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي على الطبيعة، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين.

كما وجه الدكتور سويلم  المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر إنضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الإنضمامي على السيد الوزير اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين واقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وعرض النتائج على السيد الوزير خلال أسبوع من تاريخه.

كما وجه سيادته بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف.

خلال الزيارة
خلال الزيارة
السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم الجهات المختصة الترع والمصارف أعمال التطهير

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