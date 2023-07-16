مابولولو يترقب.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك مع المقاولون وفاركو

يترقب الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري ما سيفعله أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد شريف مهاجم الأهلي في مباراتى الزمالك مع فاركو والأهلي مع المقاولون اللتين ستقاما اليوم في ختام الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز.

ويتصدر مابولولو قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا متقدما بفارق 3 أهداف عن أحمد سيد زيزو و4 أهداف عن محمد حمدي زكي مهاجم أسوان، ورغم أن محمد شريف سجل 10 أهداف لكنه يملك فرصة اللحاق بالأنجولي حيث يتبقى للأهلي 4 مباريات أمام المقاولون وحرس الحدود وبيراميدز والمصري بينما أنهى الاتحاد السكندري مبارياته.. كما يحتاج زيزو لهز شباك فاركو 3 مرات للحاق بكريستوفاو مابولولو ..وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراتي اليوم .

ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات اليوم

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفا.

2.أحمد سيد زيزو " الزمالك " برصيد 13 هدفا

3.محمد حمدي زكي " أسوان " ولكل منهما 12 هدفا.

4.أحمد الشيخ " غزل المحلة " برصيد 11 هدفا.

5. محمد شريف "الأهلي " وأحمد وأحمد أمين أوفا “انبي” ولكل منهما 10 أهداف.

6.محمد الشامي " الإسماعيلي " ومحمد عبداللطيف جريندو " المصري " والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز " والنيجيري جون أوكولي " المقاولون " وكريم بامبو " البنك الأهلي " وسمير فكري " الداخلية " ولكل منهم 9 أهداف.

7. التونسي علي معلول " الأهلي " ومصطفى فتحي " بيراميدز " والتونسي رفيق كابو " إنبي " وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا " والجزائري رزقي حمرون " فاركو " ولكل منهم 8 أهداف.

8.التونسي سيف الجزيري " الزمالك "و التونسي فراس شواط والتوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " ورمضان صبحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " ولكل منهم 7 أهداف.

9.أحمد عبد القادر ومحمود كهربا " الأهلي" ومروان حمدي " المصري " و الأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " ومحمد هلال " البنك الأهلي " وكريم طارق "طلائع الجيش" ومروان محسن " فيوتشر " ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف .

10.ناصر منسي " الزمالك والبنك الأهلي " والتونسي إلياس الجلاصي " المصري" وإسلام عيسى " بيراميدز " وعبدالرحمن خالد "المقاولون" ومحمد رضا " فيوتشر" ولكل منهم خمسة أهداف.