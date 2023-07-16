أوهم الضحايا بتوفير فرص عمل بـ الكويت.. السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بالنصب فى قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشار مصطفى فواز، والمستشار محمد الجزار، ووكيل النيابة معتز حافظ وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، بالسجن 3 أعوام مع الشغل والنفاذ على عاطل وغرامة مالية مائتي ألف جنيه مصري ومصادرة المبلغ المضبوط، بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ترجع بداية الواقعة إلى يوليو من عام 2022 بدائرة قسم قنا عندما تحرر عدة محاضر ضد “عبدالمنعم.م.ف”، بتهمة النصب على المواطنين من خلال استخدام حساب مزور باسم شخص آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" وإيهامهم بتوفير عقود عمل لهم في دولة الكويت وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وفر هاربًا.

جرى القبض المتهم وإحالة القضية إلى محكمة الاقتصادية برقم 216 لعام 2023 جنح اقتصادي قنا، والتي قضت بالسجن 3 أعوام مع الشغل والنفاذ على المتهم وغرامة مالية مائتي ألف جنيه مصري ومصادرة المبلغ المضبوط، بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير فرص عمل لهم في دولة الكويت.