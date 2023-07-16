محافظ أسيوط يتابع أنشطة وفعاليات فرع مكتبة مصر العامة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأنشطة والفعاليات التي ينظمها فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة من خلال زيارة مفاجئة، وذلك في إطار جولاته على عدد من المنشآت والمصالح الحكومية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030م.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان، لافتاً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.



وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.



وشهد المحافظ، عددًا من الفعاليات أثناء زيارته المفاجئة مع التلاميذ والأطفال المترددين والمتواجدين بأقسام المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع واطمأن على جودة الخدمات التي يقدمها كل قسم وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة.



وأشاد المحافظ بالفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بالمكتبة، والتي تتم إتاحتها للمواطنين في أسيوط بمختلف فئاتهم، خاصة مع احتوائها على مصادر المعرفة بكل أشكالها وأنواعها وهو ما يسهم في زيادة توعية النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة ونشر الثقافة والعلوم والمعرفة وغرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.



وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بداية من سن 3 سنوات بالزيارة والتردد على المكتبة والاستفادة من الإمكانات المتاحة بها وزيادة ثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم، خاصة مع دخول إجازة الصيف تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية المختلفة.



وأشار إلى تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل وفقاً للإمكانات المتاحة وبناء على الخطة الموضوعة مسبقاً موجهاً إدارة المكتبة والعاملين بها بمواصلة التقدم والرقي واستمرار أداء رسالتها التعليمية والتثقيفية والتنويرية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة