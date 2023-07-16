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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تنظم ورشة عمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد لشركات التوزيع والمخازن والمستودعات في سوق الدواء المصري. 

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها بالمخازن والمستودعات، وشركات التوزيع وإجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري.

كما تهدف الورشة إلى توضيح المخالفات الأكثر شيوعًا وذلك طبقاً لاشتراطات التخزين، والتوزيع الجيد العالمية لرفع كفاءة المخازن والمستودعات وضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري. 
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء 26 يوليو الجاري، ولمدة يوم تدريبي واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية - قاعة المحاضرات، لافتة إلى أن ورشة عمل مقدمة الصيادلة حديثى التخرج و العاملين  بمصانع الأدوية.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأثنين 24 يوليو ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

ورشه عمل اشتراطات التخزين التوزيع الجيد المخازن المستودعات سوق الدواء المصري

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