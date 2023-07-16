برفقة سويلم.. نائب محافظ البحيرة تتفقد عددا من مشروعات الري

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، الأستاذ الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري، لتفقد مناسيب المياه وتطهيرات الترع الرئيسية بنطاق المحافظة، حيث رحبت الدكتورة نائب محافظ البحيرة بوزير الموارد المائية والري، مؤكدة تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع تبطين وتطهير الترع بكافة قرى المحافظة، لمواجهة إهدار الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الرى.

وأشارت الى أن المشروع القومي لتبطين الترع من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستحقق نقلة نوعية فى منظومة الرى لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.

وفي مستهل الزيارة قام الدكتور سويلم يرافقه الدكتورة نهال بلبع، بتفقد مغذيات ترع من فرع رشيد بمركز المحمودية "حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - مصب ساحل مرقص".

وتابع وزير الرى خلال الجولة، حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات

كما أجرى الدكتور سويلم والدكتورة نهال بلبع، حوارا مع العاملين بالمحطة وعدد من المواطنين والمزارعين المتواجدين واستمع الى مطالبهم وشكواهم.

ووجه وزير الرى،بسرعة حسم جميع مشاكل المزارعين وتشكيل مجموعة عمل مهمتها تحديد والوقوف على جميع مشاكل المزارعين بالمحافظة والعرض خلال أسبوع من تاريخه بحلول تنفيذية وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطهير المساقي الخاصة وتوصيل المياه لأراضي المزارعين في التوقيتات المطلوبة، مشددا على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

وتفقد وزير الموارد المائية والرى ونائب محافظ البحيرة، مغذيات الترع من فرع رشيد "شاكر - الخزان - ساحل مرقص" بمركز الرحمانية، مشددا على ضخ المياه لنهايات الترع حتى نهاية موسم الزراعات، ووجه بتحرك جميع مسؤلى الرى على الترع ليلا ونهارا وعمل المناوبات الداخلية وتغطية الزراعات مع إستمرار أعمال التطهير ومخاطبة الجمعيات الزراعية بتطهير الترع والمساقى الزراعية خلال 24 والاستعانة بجميع المعدات اللازمة.

وأشارت إلى أن مشروع تأهيل الترع بالبحيرة سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، للوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياخه فى الوقت المناسب.