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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتهنئته بالمنصب الجديد.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية

المستشار حافظ عباس،
المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

من جهته، أكد المستشار حافظ عباس، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر أجمعين. 

وأعرب الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون، متمنيًا له دوام التوفيق والرفعة والسداد.

رئيس هيئة النيابة الادارية مفتى الجمهورية منصبه الجديد النيابة الإدارية

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