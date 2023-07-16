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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كيب تاون" تستضيف أسبوع الطاقة الإفريقي 2023 أكتوبر المقبل

الكهرباء
الكهرباء

تعقد قمة الهيدروجين الأخضر في إفريقيا من خلال أسبوع الطاقة الإفريقي 2023 الذي يعقد في عاصمة جنوب إفريقيا كيب تاون في أكتوبر المقبل، حول مجالات النفط والغاز والطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تناقش هذه القمة من خلال مناقشات تفاعلية  آليات التواصل بين المشاركين من العارضين ، أيضا سبل انتقال الطاقة العادل وتأسيس نادي الطاقة، من خلال جلسات التواصل المخصصة، وزيارات الموقع، وجلسات الحوار للتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين.

يشارك في أسبوع الطاقة الإفريقي 2023، قادة الصناعة والمستثمرين الذين سيشكلون مستقبل قطاع الطاقة في إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد أسبوع الطاقة الإفريقي 2023، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في V & A Waterfront في كيب تاون ، جنوب إفريقيا ، ليكون نواة لدعم تطوير وتعميق التعاون الطاقوي في أسواق الطاقة المزدهرة في إفريقيا.

كن جزءًا من "نهضة الطاقة الأفريقية: إعطاء الأولوية لفقر الطاقة ، والناس ، والكوكب ، والتصنيع ، والأسواق الحرة" هذه فرصة غير عادية لاكتساب رؤى وتكوين روابط قيمة والمساهمة في ثورة الطاقة في إفريقيا.

وحظي قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا بدعم العديد من المؤسسات التمويلية الأجنبية خاصة في السنوات الأخيرة، لاسيما مثل هذا الدعم إنقاذ قطاع الكهرباء المعتمد في الغالب على محطات الفحم من عثرته، إذ تعاني كيب تاون من انقطاعات متكررة للتيار مع تهالك المرافق.

وأعلن صندوق استثمارات البنية التحتية بالقارة السمراء "إيه آي آي إم" تخصيص ما يصل إلى 90 مليون دولار لإنعاش قطاع الكهرباء المتعثر في جنوب أفريقيا وإنعاشه من خلال منصة جديدة من شأنها التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها، بحسب ما نشره موقع إي إس آي (ESI).

جنوب أفريقيا كيب تاون جنوب أفريقيا الطاقة

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