خلال 24 ساعة.. العالم يواجه حرائق الغابات والفيضانات وموجات حر قاتلة

شهدت العديد من دول العالم ظروف مناخية قاسية للغاية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تنوعت بين حرائق الغابات والفيضانات وموجات الحر القاتلة، في إشارة تعكس مدى صعوبة فصل الصيف الحالي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن تغيرات المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض، لتدق ناقوس خطر جديد في العالم من خطورة الحرارة.

- حرائق الغابات تنتشر في كاليفورنيا

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن رجال الإطفاء يكافحون في جنوب كاليفورنيا ثلاث حرائق غابات منفصلة بدأت بعد ظهر يوم الجمعة وسط موجة حر شديدة، حيث كانت جميع الحرائق في نطاق 40 ميلاً (65 كم) من بعضها البعض في معظم المناطق الريفية عبر مقاطعة ريفرسايد ، جنوب شرق لوس أنجلوس.

وتابعت أن أكبرها هو حريق الأرنب الذي أحرق 4500 فدان وتم احتواؤه بنسبة 5% فقط، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، والمعروفة باسم "CalFire"، حيث كانت حرائق ريشي وهايلاند أقل تدميراً، ودمرت ما يقرب من 437 و 105 فدان على التوالي، لكنها ما زالت تحذيرات الإخلاء لأنها كانت تهدد الهياكل.

ووفقًا للإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، كان ما يقرب من 1000 منزل تحت أوامر الإخلاء، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وأضافت أن حرائق ريشي وهايلاند توقفت عن الانتشار بحلول المساء، وقال كال فاير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن حريق الأرنب نما "بمعدل سريع" إلى أكثر من 2 ميل مربع (5 كيلومترات مربعة) في غضون ساعات، وتم إرسال ما يقرب 280 من رجال الإطفاء.

وأشارت إلى أن حرائق الغابات اندلعت في الوقت الذي تواجه فيه كاليفورنيا موجة حرارة قوية، وهي كتلة هوائية دافئة تتركز فوق الولاية، وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية السكان من الاستعداد لأشد طقس في العام حيث يمكن أن تشهد بعض المناطق درجات حرارة تصل إلى 120 فهرنهايت (48.8 درجة مئوية).

وأوضحت أنه من المتوقع أن تصل "بالم سبرينغز" إلى 120 درجة فهرنهايت، وقد يرتفع ردنج إلى 113 درجة فهرنهايت (45 درجة مئوية)، ومن المتوقع أن تصل مدينة فريسنو في سنترال فالي بكاليفورنيا إلى ذروتها عند 109 درجة فهرنهايت (42.7 درجة مئوية).

- الأمطار الغزيرة تغزو كوريا الجنوبية

بينما أكدت الصحيفة البريطانية، أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة ارتفع على مدار أيام في كوريا الجنوبية إلى 33 شخص، بعد أن انتشلت السلطات 6 جثث محاصرين في نفق مغمور، وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن 10 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد، وغطت عمليات الإجلاء 7866 شخصًا.

وقال سيو جيونج إيل، رئيس محطة الإطفاء في غرب تشونغجو، إن 15 مركبة، بما في ذلك حافلة، قد غرقت في النفق الذي غمرته المياه في المدينة،مضيفا "نحن نركز على عملية البحث حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الناس هناك، نحن نبذل قصارى جهدنا لاختتامها اليوم".

وقالت وزارة الداخلية إنه تم انتشال سبع جثث إجمالاً من النفق في تشونغجو بمقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، ويعمل الغواصون على مدار الساعة بحثاً عن المزيد من الضحايا، غُمرت المياه النفق صباح يوم السبت بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات بسرعة كبيرة بحيث لم يتمكن من بداخله من الفرار، بحسب وكالة أنباء يونهاب.

وتعرضت كوريا الجنوبية لهطول أمطار غزيرة منذ 9 يوليو، وقالت الوزارة إن آلاف المنازل تركوا بدون كهرباء في الأيام السبعة الماضية وظل أكثر من ألفي شخص في ملاجئ مؤقتة حتى ظهر يوم السبت.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن ترتفع الحصيلة مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية يوم الأحد، واعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، كان يتدفق أكثر من 2700 طن من المياه في الثانية إلى سد جويسان ، وهو الحد الأقصى الذي يمكنه تصريفه.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات السريعة ، في حين أن القطارات السريعة الأخرى قد تتأخر بسبب تباطؤ التشغيل، حيث تهدد الانهيارات الأرضية وتتبع الفيضانات وتساقط الصخور على السلامة.

قالت وزارة النقل إن قطاراً بطيئاً خرج عن مساره في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عندما ألقى انهيار أرضي بالرمل والأتربة فوق سكك حديدية في إقليم تشونغتشونغ الشمالي.

وفي اجتماع مع الوكالات الحكومية يوم السبت، دعا رئيس الوزراء، هان دوك سو، الجيش إلى المشاركة في أنشطة الإنقاذ ، والعمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.

- موجة حارة قاتلة في إيطاليا

وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة البريطاني أن درجات الحرارة ارتفعت في إيطاليا حيث وصلت إلى 38 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين من المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى 40 درجة مئوية، مع احتمال وصول جزر صقلية وسردينيا إلى 48 درجة مئوية.

وأضافت أن الإيطاليون اعتادوا على الصيف الحار، لكن ليس بهذه السخونة، خاصة وأن موجات الحر المتتالية ضربت البلاد فجأة، وتلاها ربيع وبداية صيف تميزت به العواصف والفيضانات ودرجات حرارة أقل من المتوسط.

واضطر ماسيمو بورجيا، الذي يدير كشكًا لبيع الصحف في ساحة فيتوريو إيمانويل الثاني في حي إسكويلينو بروما، إلى بيع الصحف خارج الكشك حيث يكون الجو حارًا للغاية في الداخل.

وقال: "لم أختبر الحرارة بهذا السوء من قبل - إنها ليست طبيعية، كان لدينا أمطار غزيرة في يونيو ثم فجأة بلغت 40 درجة مئوية، الآن يقولون إن الأمر سيكون أسوأ الأسبوع المقبل".