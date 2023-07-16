تفاصيل التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023

تستقبل أكاديمية الشرطة دفعة جديدة لعام 2023 من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات في كافة التخصصات العلمية، وحدد اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، الشروط والمؤهلات المطلوبة.

طلاب الثانوية العامة

أعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية مدير أكاديمية الشرطة، عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

وحدد موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 14 سبتمبر، والتقديم لخريجي الجامعات للعام الماضي، من 18 يوليو حتى 10 أغسطس.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

يشترط فى المتقدم لكلية الشرطة لهذا العام أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

التخصصات المطلوبة لراغبي الالتحاق من خريجي الجامعات

وتتضمن التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة هذه العام وهي: "الطب البشري ذكورا وإناثا، والطب البشري دكتوراه وماجستير ذكور والعلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكورا وإناثا وصيدلة بكالوريوس ذكورا وإناثا وطب أسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكورا وإناثا.

وصيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكورا وإناثا وطب بيطري بكالوريوس ذكورا وتمريض بكالوريوس ذكورا وإناثا وهندسة وفنون تطبيقية ذكورا وتجارة محاسبة وسياحة وفنادق وعلوم وتربية رياضية وموسيقية وزراعة وآداب واقتصاد وعلوم سياسية وخدمة اجتماعية وألسن وآداب.

الاختبارات المقررة للطلاب اجتيازها

ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه.

واختبارا المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول- 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.



كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة، من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار.

ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع عقب ذلك لكشف السمات من خلال إخضاعه لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.



- المميزات التي يحصل عليها طلاب الكلية

يمنح الطالب طوال فترة الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

يعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وبما لا يجاوز رتبه نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبه رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته.

رعاية رياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية «مصايف، الحج، العمرة، الرحلات»، رعاية ثقافية «السماح بالدراسات العليا والبعثات».

تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.

التيسيرات المقدم لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة

وأعلنت الداخلية عن التيسيرات المقدم للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وهي إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة؛ للوقوف على هذه النتائج من أكاديمية الشرطة.

طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

طباعة دليل الطالب للمعلومات الذي يحتوي على معلومات عن مصر وأهم المعلومات الضرورية لطالب كلية الشرطة، وإعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية، وإعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق.

وإعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي، ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق، تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية الرئيسية رقم 5 للرد على استفسارات المترددين، وإعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم.

توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.

وفي حالة رسوب المقتدم في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة، وفي حالة اجتياز المتقدم السمات الشخصية يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه 4 صور شخصية وملف التقديم بعد استيفائه وإرفاقه كافة المستندات؛ لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

في حالة اجتياز المتقدم الاختبار الرياضي يحدد له موعد الكشف الطبي للمتقدم، وفي حالة رسوب المتقدم في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة ويتم تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الطالب.

عقب انتهاء المتقدم من الكشف الطبي يتوجه لإجراء اختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة تمهيدًا للمثول أمام لجنة الاختبار في الموعد المحدد حيث تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة لهم ولأقاربهم.

وبالنسبة لطلاب الدور الثاني يكون التقدم للالتحاق بالكلية في ذات المواعيد المحددة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة ويسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم لاختبارات القدرات فقط وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

إجراءات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة

وجاءت إجراءات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال تحديد مكان الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحًا.

ويتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg ، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:

بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.

ويقدم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة، الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المحمول، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المربوطة بقطاع الأحوال المدنية.

في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول تظهر رسالة مدون بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.

في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم احتساب تاريخ الميلاد الكترونيا والتحقق من توافر شرط السن المطلوب، والتحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.



هدف أكاديمية الشرطة

وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمى والدولى.

وذلك من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمني.

وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها.